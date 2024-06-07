В Фонд аграрного страхования за 5 месяцев поступило более 800 обращений

За январь-май текущего года количество обращений в Фонд аграрного страхования по убыткам аграрного сектора превысило 800.

За январь-май текущего года количество обращений в Фонд аграрного страхования по убыткам аграрного сектора превысило 800.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, более половины обращений были зарегистрированы в мае, когда погода резко изменилась.

Большинство заявок на возмещение ущерба посевным площадям связаны с продуктами растениеводства, на которые фонд предоставляет страховое покрытие.

В то время как в прошлом году 80% общих заявок были связаны с зерновыми культурами, в этом году половина заявок была связана с садоводством и другими растениеводческими культурами.

Фонд аграрного страхования предоставляет страховое покрытие на 41 вид растений.