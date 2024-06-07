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В Фонд аграрного страхования за 5 месяцев поступило более 800 обращений

В Фонд аграрного страхования за 5 месяцев поступило более 800 обращений За январь-май текущего года количество обращений в Фонд аграрного страхования по убыткам аграрного сектора превысило 800.
АПК
7 июня 2024 г. 18:11
В Фонд аграрного страхования за 5 месяцев поступило более 800 обращений

За январь-май текущего года количество обращений в Фонд аграрного страхования по убыткам аграрного сектора превысило 800.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, более половины обращений были зарегистрированы в мае, когда погода резко изменилась.

Большинство заявок на возмещение ущерба посевным площадям связаны с продуктами растениеводства, на которые фонд предоставляет страховое покрытие.

В то время как в прошлом году 80% общих заявок были связаны с зерновыми культурами, в этом году половина заявок была связана с садоводством и другими растениеводческими культурами.

Фонд аграрного страхования предоставляет страховое покрытие на 41 вид растений.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fonduna 5 ayda 800-dən çox müraciət daxil olub

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