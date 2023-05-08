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В Фонд аграрного страхования поступило 143 обращения от фермеров

В Фонд аграрного страхования поступило 143 обращения от фермеров С 1 мая по сегодняшний день в колл-центр Фонда аграрного страхования поступило 143 обращения от фермеров в связи с ущербом, нанесенным неблагоприятными погодными условиями фермерским хозяйствам.
АПК
8 мая 2023 г. 18:03
В Фонд аграрного страхования поступило 143 обращения от фермеров

С 1 мая по сегодняшний день в колл-центр 1651 Фонда аграрного страхования поступило 143 обращения от фермеров в связи с ущербом, нанесенным неблагоприятными погодными условиями фермерским хозяйствам.

Об этом сообщили в Фонде в ответ на запрос Report.

Согласно информации, наибольшее количество обращений поступило из Шеки. 34 фермера обратились за компенсацией из-за ущерба, нанесенного ураганом, 11 фермеров - из-за ущерба, нанесенного градом.

Наблюдавшиеся на территории страны паводки, сильный ветер и град нанесли серьезный ущерб посевным площадям и фермерским хозяйствам. Застраховавшие свои хозяйства фермеры обращаются в Фонд аграрного страхования для определения суммы нанесенного ущерба. Обращения в основном связаны со стихийными бедствиями, произошедшими в Шекинском, Геранбойском, Тертерском, Загатальском, Исмаиллинском, Джалилабадском районах.

Эксперты по аграрному страхованию направляются в регионы для определения размера причиненного ущерба. Выплаты фермерам на основании договора страхования начнутся после определения суммы ущерба.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fonduna qeyri-sabit hava şəraitinə görə 143 müraciət daxil olub

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