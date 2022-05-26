В Евросоюзе спрогнозировали объем экспорта зерна из Украины в июне

Объемы экспорта зерновых с территории Украины в июне могут достичь 4 млн, до начала кризиса они составляли 5 млн тонн.

Объемы экспорта зерновых с территории Украины в июне могут достичь 4 млн, до начала кризиса они составляли 5 млн тонн.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан в интервью газете il Messaggero.

"Мы надеемся, что сможем достичь 3-4 млн уже в следующем месяце, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Но нельзя забывать, что Украина впервые перевезла свою сельскохозяйственную продукцию по суше, и, к сожалению, объемы, которые мы можем перевезти, меньше и несопоставимы с теми, что перемещаются по морю", — отметила политик.

По словам еврокомиссара, стратегия ЕС по экспорту украинского зерна состоит в разделении континента на несколько географических зон для организации перевозки зерновых на региональном уровне в необходимые порты. Для этого предлагается использовать наземный и железнодорожный транспорт, а также речные перевозки. Между отправкой с Украины и прибытием в порты предполагается промежуточный этап с хранением продукции по пути следования, подчеркнула Валеан.