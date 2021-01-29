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В Европе появится крупнейший завод по производству батарей для электрокаров

В Европе появится крупнейший завод по производству батарей для электрокаров Южнокорейская компания SK Innovation планирует построить крупнейший в ЕC завод по производству аккумуляторных батарей в Венгрии
АПК
29 января 2021 г. 21:50
В Европе появится крупнейший завод по производству батарей для электрокаров

Южнокорейская компания SK Innovation планирует построить крупнейший в ЕC завод по производству аккумуляторных батарей в Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это станет самой большой инвестицией в проект за всю историю Восточной Европы.

Компания вложит 2,3 миллиарда долларов, строительство будет завершено в 2028 году. На заводе будут работать 2500 человек.

Венгрия вступила в новую эру автомобильной промышленности, потому что здесь появятся крупнейшие заводы по производству батарей для электрокаров, отметил министр иностранных дел страны Петер Сиярто.

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