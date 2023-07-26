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В пилотном агропарке Евлаха заложат фруктовые сады интенсивного типа

В пилотном агропарке Евлаха заложат фруктовые сады интенсивного типа Индивидуальному предпринимателю Магерраму Аскерову и ООО Balxurma присвоен статус резидента в Евлахском пилотном агропарке.
АПК
26 июля 2023 г. 14:34
В пилотном агропарке Евлаха заложат фруктовые сады интенсивного типа

Индивидуальному предпринимателю Магерраму Аскерову и ООО Balxurma присвоены статусы резидентов Евлахского пилотного агропарка.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что резидентами будут заложены фруктовые сады интенсивного типа на площади 61,1 гектара. Объем инвестиций составит 640 тысяч манатов, 13 человек будут обеспечены постоянной, 112 - сезонной работой.

Напомним, что Евлахский пилотный агропарк находится в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики.

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Версия на английском языке Intensive orchards to be established in Yevlakh Pilot Agropark 
Версия на азербайджанском языке Yevlax Pilot Aqroparkda intensiv meyvə bağları salınacaq

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