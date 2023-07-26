В пилотном агропарке Евлаха заложат фруктовые сады интенсивного типа

Индивидуальному предпринимателю Магерраму Аскерову и ООО Balxurma присвоены статусы резидентов Евлахского пилотного агропарка.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.
Министр отметил, что резидентами будут заложены фруктовые сады интенсивного типа на площади 61,1 гектара. Объем инвестиций составит 640 тысяч манатов, 13 человек будут обеспечены постоянной, 112 - сезонной работой.
Напомним, что Евлахский пилотный агропарк находится в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики.