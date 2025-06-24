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В Евлахском пилотном агропарке внедряется "умная" система управления

В Евлахском пилотном агропарке внедряется "умная" система управления В Евлахском пилотном агропарке внедряется "умная" система управления
АПК
24 июня 2025 г. 14:33
В Евлахском пилотном агропарке внедряется умная система управления

Недавно открытый пилотный агропарк в Евлахе является государственным сельскохозяйственным комплексом, созданным с привлечением малых и средних фермеров по всей стране.

Как сообщает корреспондент Report из Евлаха, об этом заявил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон Эльчин Казымов во время медиатура для журналистов.

Агропарк, общей площадью 2 807 гектаров, с годовой производственной мощностью более 20 тысяч тонн различных фруктов, 20 миллионов племенных яиц и 1 миллиона саженцев, был создан в рамках проекта Министерства экономики "Интеграция средних фермерских хозяйств в аграрно-промышленные кластеры".

Резиденты агропарка обеспечены необходимой инфраструктурой за счет государственных средств – водой, электроэнергией, газом и дорогами. Кроме того, они воспользовались льготными кредитами Фонда развития бизнеса Азербайджана.

Для повышения эффективности в агропарке внедряется "умная" система управления. С этой целью в садах установлены климатические станции, специальные камеры и датчики влажности почвы. Статус резидента в агропарке получили 36 предпринимательских субъектов. В настоящее время в рамках проектов, реализуемых 21 резидентом, здесь производятся фрукты, фруктовые саженцы, племенные яйца и зерновые продукты.

Помимо внутреннего рынка, предусматривается и экспорт продукции. Резиденты уже инвестировали в агропарк около 57 миллионов манатов, создано около 200 постоянных и 500 сезонных рабочих мест. В соответствии с концепцией агропарка, планируется увеличение частных инвестиций до 100 миллионов манатов и создание 500 постоянных и более 1000 сезонных рабочих мест за счет закладки интенсивных фруктовых садов, развития животноводства, птицеводства и земледелия, а также создания перерабатывающих предприятий и логистического центра в промышленной зоне.

В продолжение проделанной работы в промышленной зоне будут созданы логистический центр, перерабатывающие предприятия, а также животноводческий комплекс и оптовый рынок продукции. Территория агропарка включает 1 185 гектаров многолетних насаждений, 1 298 гектаров однолетних культур, 141 гектар промышленной зоны и 183 гектара коммуникационных линий и защитных полос. На территории агропарка функционируют ООО "Azerbaijan company for poultry development" и ООО "ISFA".

Напомним, что 23 июня президент Ильхам Алиев принял участие в открытии пилотного агропарка в Евлахе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYevlaxdakı yeni pilot aqroparkda “ağıllı” idarəetmə sistemi tətbiq olunur

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