Министр: В этом году в Нахчыване произведено более 100 тысяч тонн зерна

"В этом году в Нахчыванской Автономной Республики в течение короткого времени завершена уборочная кампания. Произведено 102 984 тонны зерна, из них 25,7 тыс. тонн ячменя, 77,2 тыс. тонн пшеницы. Урожайность ячменя составила 28,5 центнеров с каждого гектара, пшеницы – 31,2 центнера".

Как сообщает Report, об этом на совещании Кабинета министров Азербайджана сказал министр сельского хозяйства НАР Бахруз Байрамов.

Выступивший на заседании первый вице-премьер Нахчыванской АР Эльшад Алиев отметил, что для сбора урожая в 2020 году, осенью этого года в автономной республике планируется вспахать и засеять 32 тыс. гектаров земли.

Директор ООО "Берекет Тохумчулуг" Джафар Музаффаров отметил в своем выступлении, что осенью 2018 года на 1037 гектарах земли, принадлежащей предприятию, было проведено бороздирование, являющееся современным методом вспахивания и посева. Эти работы были проведены для получения богатого урожая в 2019 году. В результате проведенных на высоком уровне агротехнических мероприятий было собрано около 2500 тонн продукции.