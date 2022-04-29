В этом году в Кельбаджар переселят более 20 тыс. пчелиных семей

В этом году на Кяльбаджарские яйлаги планируется переселить более 20 тысяч пчелиных семей. В электронной сельскохозяйственной информационной системе были зарегистрированы более 28 тысяч пчелиных семей по Кельбаджарскому району.

В этом году на Кяльбаджарские яйлаги планируется переселить более 20 тысяч пчелиных семей. В электронной сельскохозяйственной информационной системе были зарегистрированы более 28 тысяч пчелиных семей по Кельбаджарскому району.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Большая часть этих пчелиных семей будет переселена на Кяльбаджарские яйлаги. Более 500 фермеров уже зарегистрированы на электронном портале министерства сельского хозяйства для ведения пчеловодческих хозяйств. Процесс регистрации завершится 30 апреля.

Руководители пчеловодческих хозяйств, зарегистрированных на портале, 10-12 мая будут привлечены к тренингам по особым правилам поведения на освобожденных территориях. Тренинги пройдут в расположенном в Гейгеле учебном центре ANAMA.