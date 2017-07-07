В этом году в Азербайджане произведено свыше 1,6 млн тонн зерновых

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане из 954 736 га засеянных зерновыми угодий под пшеницу отведено 626 281 га, под ячмень - 328 455 га.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации министерства сельского хозяйства.

По информации, из них урожай собран на 600 055 га (62,9%). На пшеницу приходится 326 846 га (52,2%), ячмень - 273 209 га (83,2%) убранных площадей.

В общей сложности урожай составил 1 627 226 тонн, из них 946 316 тонн пшеницы, 680 910 тонн ячмени.

Урожайность составила в целом 27,1 центнера, пшеницы – 29 центнеров, ячмени - 24,9 центнера с 1 га.