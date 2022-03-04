В этом году в Азербайджане ожидается рост производства ряда сельхозпродуктов

В этом году в стране ожидается рост производства ряда видов аграрной продукции, в том числе зерна, хлопка, плодоовощной продукции.

В этом году в стране ожидается рост производства ряда видов аграрной продукции, в том числе зерна, хлопка, плодоовощной продукции.

Об этом Report сообщила заведующая аналитическим департаментом Центра аграрных исследований Минсельхоза Азербайджана Саадат Гаджиева.

По ее словам, более 60% посевных площадей засеяно зерновыми культурами: "В прошлом году зерновыми культурами было засеяно 1 млн гектаров. Так, производство пшеницы составило 1 миллион 885 тысяч тонн, а средняя урожайность с гектара - 32,9 центнера. Производство ячменя составило 1 миллион 147 тысяч тонн, средняя урожайность составила 30,7 центнера с гектара. В текущем году посевные площади озимых зерновых культур остались на том же уровне, что и в прошлом году, более 600 тысяч гектаров засеяно пшеницей, более 370 тысяч гектаров - ячменем".

По словам С.Гаджиевой, урожайность кукурузы в этом году, как ожидается, восстановится после прошлогоднего снижения: "В прошлом году также наблюдалось снижение производства хлопка, урожайность хлопка в 2021 году составила 28,5 центнера, в этом году ожидается 33 центнера".

Чиновник министерства подчеркнула, что в этом году прогнозируется более высокая урожайность плодоовощной продукции: "В настоящее время в стране насчитывается 218,7 тыс. га плодово-ягодных садов. В прошлом году было собрано 1 миллион 205 тысяч тонн плодов и ягод. В общей сложности 15% фруктовых и ягодных садов составляют интенсивные и сверхинтенсивные сады".

В прошлом году производство фруктов в Азербайджане выросло на 6,3%, и, по мнению С.Гаджиевой, эти темпы сохранятся и в нынешнем году. "В частности, в 2021 году наблюдался рост производства орехов на 37%, в том числе рост производства косточковых фруктов. Ожидается, что этот темп сохранится в 2022 году и в последующие годы".