В этом году в 24 села Лачына переселено 239 пчеловодческих хозяйств

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проводит мониторинг текущего состояния хозяйств, перенесенных на пастбища Лачынского района.
Как сообщили Report в министерстве, в этом году на эти пастбища были перенесены 239 пчеловодческих хозяйств, которые разместили на территории 24 сел. С мая пчеловоды вывезли на пастбища 15100 пчелиных семей.
В некоторых хозяйствах уже осуществлена первая фильтрация меда. Массовый сбор меда на лачынских пастбищах начнется в конце июля. Богатая растительность местных лугов позволяет фильтровать мед в перенесенных хозяйствах не менее двух раз.
Сотрудники Минсельхоза ознакомились с состоянием хозяйств, поинтересовались показателями урожайности, зарегистрировали предложения фермеров-пчеловодов.
Мониторинги продолжаются.