В этом году в 24 села Лачына переселено 239 пчеловодческих хозяйств

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проводит мониторинг текущего состояния хозяйств, перенесенных на пастбища Лачынского района.

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проводит мониторинг текущего состояния хозяйств, перенесенных на пастбища Лачынского района.

Как сообщили Report в министерстве, в этом году на эти пастбища были перенесены 239 пчеловодческих хозяйств, которые разместили на территории 24 сел. С мая пчеловоды вывезли на пастбища 15100 пчелиных семей.

В некоторых хозяйствах уже осуществлена первая фильтрация меда. Массовый сбор меда на лачынских пастбищах начнется в конце июля. Богатая растительность местных лугов позволяет фильтровать мед в перенесенных хозяйствах не менее двух раз.

Сотрудники Минсельхоза ознакомились с состоянием хозяйств, поинтересовались показателями урожайности, зарегистрировали предложения фермеров-пчеловодов.

Мониторинги продолжаются.