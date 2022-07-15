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В этом году в 24 села Лачына переселено 239 пчеловодческих хозяйств

В этом году в 24 села Лачына переселено 239 пчеловодческих хозяйств Министерство сельского хозяйства Азербайджана проводит мониторинг текущего состояния хозяйств, перенесенных на пастбища Лачынского района.
АПК
15 июля 2022 г. 09:49
В этом году в 24 села Лачына переселено 239 пчеловодческих хозяйств

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проводит мониторинг текущего состояния хозяйств, перенесенных на пастбища Лачынского района.

Как сообщили Report в министерстве, в этом году на эти пастбища были перенесены 239 пчеловодческих хозяйств, которые разместили на территории 24 сел. С мая пчеловоды вывезли на пастбища 15100 пчелиных семей.

В некоторых хозяйствах уже осуществлена первая фильтрация меда. Массовый сбор меда на лачынских пастбищах начнется в конце июля. Богатая растительность местных лугов позволяет фильтровать мед в перенесенных хозяйствах не менее двух раз.

Сотрудники Минсельхоза ознакомились с состоянием хозяйств, поинтересовались показателями урожайности, зарегистрировали предложения фермеров-пчеловодов.

Мониторинги продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Laçının 24 kəndinə 239 arıçılıq təsərrüfatı köçürülüb

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