В этом году фермеры Нахчывана получили более 246 тыс. манатов субсидий на животноводство

В текущем году 1973 фермера Нахчыванской Автономной Республики, занимающихся животноводством, получили государственные субсидии на общую сумму 246,3 тысячи манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Автономной Республики, благодаря мероприятиям по искусственному осеменению в этом году в Нахчыване родились 5386 телят.

Также сообщается, что Нахчыване будет проводиться работа по выращиванию племенного скота. Это позволит получать более здоровых и продуктивных животных путем искусственного осеменения.