В этом году Азербайджан импортировал из Астрахани 428 тонн рыбы

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал из Астраханской области России 428 тонн замороженной и охлажденной рыбы.

Как передает Report со ссылкой на lotosgtrk.ru, об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

Кроме того, 355 тонн астраханской рыбы было экспортировано в страны Европейского Союза (Литва, Польша, Германия).

Также астраханская рыба и рыбная продукция экспортируется в Грузию (73 тонны), Сербию (36 тонн), Таджикистан (20 тонн), Украину (20 тонн) и Израиль (1 тонна).

Отметим, что по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года Астраханская область увеличила экспорт рыбы и рыбной продукции на 23%.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта рыбы и рыбной продукции в регионе увеличился на 23%.