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В экспорте азербайджанской хурмы в Россию испытываются трудности

В экспорте азербайджанской хурмы в Россию испытываются трудности Война между Россией и Украиной и падение курса российского рубля нанесли большой ущерб экспорту азербайджанской хурмы.
АПК
5 марта 2022 г. 17:30
В экспорте азербайджанской хурмы в Россию испытываются трудности

Война между Россией и Украиной и падение курса российского рубля нанесли большой ущерб экспорту азербайджанской хурмы.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

При этом он отметил, что экспорт в Россию продолжается: «Все машины, доставлявшие хурму из Азербайджана в Украину, направлены в Москву. В настоящее время на рынках России, в оптовых торговых центрах стоят машины с хурмой. Продажи идут, но полученного дохода хватает только на оплату таможенных и транспортных расходов. Обесценивание рубля нанесло большой ущерб экспорту хурмы. Несмотря на это, экспорт продукции продолжается».

«Можно сказать, что украинского рынка уже нет. Экономическое состояние России же осложнилось. Не верю, что это приведет к хорошим результатам для нас. В Азербайджане в год производится более 200 тыс. тонн хурмы, и отсутствие нового рынка может создать серьезные проблемы», - отметил Г.Юсифов.

«Я неоднократно обращался в соответствующие структуры по поводу поиска новых рынков для экспорта хурмы. Но не получал должного ответа. Они отмечают, что пытаются найти новые рынки. Но фактически никакого результата нет», - подчеркнул председатель Ассоциации.

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Версия на английском языке Azerbaijan facing difficulties in export of persimmon to Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya xurma ixracında çətinliklər yaşanır

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