В Джоджуг Марджанлы сдано в эксплуатацию предприятие по переработке кормов

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Джабраил. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района сдано в эксплуатацию предприятие по переработке кормов.

Как сообщает карабахское бюро Report, проект реализован Восточно-западным институтом управления (EWMI) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и правительства Азербайджана.

Открывший мероприятие заместитель министра экономики Сахиб Мамедов отметил о мероприятиях, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева на пути развития в стране ненефтяного сектора, диверсификации экономики и устойчивого развития регионов.

Он сказал, что запуск установки по переработке кормов в Джоджуг Марджанлы, ставшим символом "Великого Возвращения", является значимым шагом в социально-экономическом развитии села и обеспечении занятости.

Проинформировав о проделанных в Джоджуг Марджанлы работах, глава Исполнительной власти Джабраильского района Кямал Гасанов заявил, что сдача в эксплуатацию предприятия по переработке кормов позволит жителям села расширить деятельность в областях животноводства и растениеводства.