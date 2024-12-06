В Джалилабде снизилась урожайность пчеловодческих хозяйств

Урожайность пчеловодческих хозяйств в Джалилабадском районе снизилась в этом году почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями.

Урожайность пчеловодческих хозяйств в Джалилабадском районе снизилась в этом году почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом в беседе с корреспондентом муганского бюро Report сообщил председатель Джалилабадского филиала Ассоциации пчеловодов Азербайджана Ровшан Тагиев.

По его словам, из-за дождливой погоды в мае-июне этого года, а также из-за болезней погибло определенное количество пчелиных семей. Это привело к снижению объема производимого меда. Так, если в прошлом году одна пчелиная семья в среднем давала 10-15 кг меда, то в этом году этот показатель снизился до 5-10 кг.

Р.Тагиев отметил, что в настоящее время пчеловодством в районе занимаются около 600 человек, насчитывается около 12 тысяч пчелиных семей.