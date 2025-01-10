В Джалилабаде завершилась уборка озимого картофеля

В Джалилабадском районе завершена уборка озимого картофеля, урожайность в этом сезоне оказалась выше, чем в прошлом.

В Джалилабадском районе завершена уборка озимого картофеля, урожайность в этом сезоне оказалась выше, чем в прошлом.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в Джалилабадском Государственном центре аграрного развития.

Согласно информации, в этом сезоне озимый картофель в качестве повторного посева возделывался на площади 767,9 гектара, с полей было собрано свыше 13 054 тонн продукции. Средняя урожайность составила 17 тонн с гектара, хотя в прошлом сезоне этот показатель составлял 16 т/га.

Собранный урожай в основном был поставлен на столичные рынки.

Отметим, что в 2024 году в Джалилабадском районе фермеры посадили яровый картофель на 2 900 га, с которых было получено 81 740 тонн урожая.