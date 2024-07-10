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В Джалилабаде снизилась урожайность картофеля

В Джалилабаде снизилась урожайность картофеля В Джалилабадском районе в этом году снизилась урожайность картофеля.
АПК
10 июля 2024 г. 22:32
В Джалилабаде снизилась урожайность картофеля

В Джалилабадском районе в этом году снизилась урожайность картофеля.

Об этом местному бюро Report сообщили в районном управлении статистики.

Согласно информации, за отчетный период с 2 900 гектаров было собрано 61 тыс. тонн картофеля, урожайность составила 210 ц/га, хотя в прошлом году данный показатель был равен почти 290 ц/га. В прошлом году на 5,5 тыс. га было выращено 158,92 тыс. тонн картофеля.

По словам аграриев, в последние годы рентабельность в производстве картофеля снизилась, в частности в прошлом году килограмм картофеля продавался на полях по 20-25 копеек за килограмм, а эта цена не покрывает расходы фермеров.

Кроме того, в прошлом году, по словам производителей, они не смогли экспортировать продукцию на зарубежные рынки, в основном в РФ, из-за высоких цен на транспортировку.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda bu il kartofun məhsuldarlığı azalıb 

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