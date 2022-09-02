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В Джалилабаде прошла выставка-ярмарка семян

В Джалилабаде прошла выставка-ярмарка семян Сегодня в Джалилабадском районе организована выставка-ярмарка семян.
АПК
2 сентября 2022 г. 15:14
В Джалилабаде прошла выставка-ярмарка семян

Сегодня в Джалилабадском районе организована выставка-ярмарка семян.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

В ярмарке приняли участие представители Агентства аграрных услуг при Минсельхозе, Агентства аграрного кредитования и развития, Государственного семенного фонда, Общественного объединения "Ассоциация семеноводов Азербайджана", научно-исследовательских институтов, крупных компаний по производству и продаже семян, фермеры.

Следующая ярмарка пройдет 8 сентября в Гаджигабульском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

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