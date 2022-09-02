В Джалилабаде прошла выставка-ярмарка семян

Сегодня в Джалилабадском районе организована выставка-ярмарка семян.

Сегодня в Джалилабадском районе организована выставка-ярмарка семян.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

В ярмарке приняли участие представители Агентства аграрных услуг при Минсельхозе, Агентства аграрного кредитования и развития, Государственного семенного фонда, Общественного объединения "Ассоциация семеноводов Азербайджана", научно-исследовательских институтов, крупных компаний по производству и продаже семян, фермеры.

Следующая ярмарка пройдет 8 сентября в Гаджигабульском районе.