О нас

В Джалилабаде фермеры не могут найти воду для полива хлопковых полей

В Джалилабаде фермеры не могут найти воду для полива хлопковых полей В нескольких селах Джалилабадского района Азербайджана хлопковые поля остались без поливной воды.
АПК
23 августа 2022 г. 16:46
В Джалилабаде фермеры не могут найти воду для полива хлопковых полей

В нескольких селах Джалилабадского района Азербайджана хлопковые поля остались без поливной воды.

В связи с этим в муганское бюро Report обратились несколько фермеров из сел, расположенных в Муганской части района.

По их словам, хлопковые поля в настоящее время нуждаются в поливе: "Мы не находим воды для полива. Если не будет воды, урожайность в этом году может резко упасть. Мы вынужденно поливали поля соленой водой. Это приведет к снижению плодородности почвы".

В Управлении ирригационных систем Джалилабада сообщили, что эта проблема возникла из-за уменьшения объема воды, поступающей в водоканал района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cəlilabadın bir neçə kəndində pambıq sahələri susuz qalıb

Самое читаемое

В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi