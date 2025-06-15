В День Спасения — во имя будущего: как Азербайджан закладывает новую аграрную основу

В День Национального Спасения в Азербайджане состоялась торжественная закладка нового питомника на территории опытной станции Научно Исследовательского Института Плодоводства и Чаеводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

В День Национального Спасения в Азербайджане состоялась торжественная закладка нового питомника на территории опытной станции Научно Исследовательского Института Плодоводства и Чаеводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Сегодня, в один из важнейших государственных праздников Азербайджана — День Национального Спасения, состоялось торжественное открытие нового саженцевого питомника на базе опытной станции НИИ в Геокчае. Мероприятие стало первым крупным этапом в рамках стратегического сотрудничества между Центром Аграрных Исследований Каспийского региона (CARCAS) и Научно-исследовательским институтом плодоводства и чаеводства.

В рамках церемонии был также подписан договор о сотрудничестве между сторонами, направленный на обеспечение устойчивого развития садоводческого сектора Азербайджана. Особое внимание уделено производству безвирусных саженцев, востребованных в современном плодоводстве и декоративном озеленении.

Председатель Наблюдательного совета CARCAS Рифат Султанзаде, выступая на церемонии, отметил символичность даты закладки питомника:

"Мы начали этот путь в День Национального Спасения — праздника, который имеет огромное значение для истории и будущего Азербайджана. Сегодняшнее событие — не просто старт нового проекта, а вклад в продовольственную безопасность, устойчивое земледелие и экспортный потенциал нашей страны".

Он подчеркнул, что в рамках начального этапа программы уже высажено 400 000 безвирусных саженцев. В перспективе программа может охватить объем, необходимый для обеспечения всех плодовых садов, существующих по всей территории Азербайджана, около 230.000 гектаров.

По словам Султанзаде, следующими приоритетами должны стать развитие экспорта саженцев, расширение декоративного направления и запуск исследований в сфере выращивания декоративных деревьев с экспортным потенциалом.

Директор НИИ плодоводства и чаеводства Ильхам Гарагурбанлы подчеркнул значение проекта для снижения зависимости от импорта посадочного материала:

"Собственная база по производству саженцев позволит Азербайджану не только обеспечить внутренний спрос, но и выйти на региональные рынки как экспортер".

Церемония продолжилась символическим перерезанием ленты, после чего участники ознакомились с инфраструктурой станции, включая системы ирригации и орошения, и высадили памятные саженцы на территории нового питомника.

В завершение стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая разработки в области селекции, экспортные стратегии и кадрообразование в сфере садоводства, и сделали памятные фотографии на фоне нового питомника.