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В Дашкесане прошел фестиваль сельскохозяйственной продукции

В Дашкесане прошел фестиваль сельскохозяйственной продукции В рамках мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею создания Дашкесанского района, в местном Центре обучения и отдыха молодежи прошел Фестиваль сельскохозяйственной продукции.
АПК
19 июля 2025 г. 23:47
В Дашкесане прошел фестиваль сельскохозяйственной продукции

В рамках мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею создания Дашкесанского района, в местном Центре обучения и отдыха молодежи прошел Фестиваль сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает западное бюро Report, цель фестиваля - стимулировать развитие семейных и фермерских хозяйств в Дашкесанском районе, продвижение продукции местных производителей и демонстрация экологически чистых продуктов питания более широкой аудитории, а также поддержка развития животноводства, пчеловодства, овощеводства, производства мясных и молочных продуктов.

Основной темой фестиваля стала "Натуральная, экологически чистая сельскохозяйственная продукция". Здесь участники познакомились с качественной сельскохозяйственной продукцией, произведенной местными семейными хозяйствами и фермерами, и приобрели товары непосредственно у производителей.

На мероприятии, состоящем из выставки-ярмарки, соревнований и конкурсов, а также культурных мероприятий, были организованы музыкальные и фольклорные выступления, театральные представления, посвященные сельской жизни, и программы для детей.

Интерес участников фестиваля вызвали также презентация образцов национальной кухни в уголке "Вкусный Дашкесан", конкурсы среди фермеров на "Лучший стенд" с оценкой жюри, развлекательная и спортивная программа для детей и подростков. Фестиваль завершился концертной программой и фейерверком.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndə kənd təsərrüfatı məhsulları festivalı keçirilib

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