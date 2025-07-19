В Дашкесане прошел фестиваль сельскохозяйственной продукции

В рамках мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею создания Дашкесанского района, в местном Центре обучения и отдыха молодежи прошел Фестиваль сельскохозяйственной продукции.
Как сообщает западное бюро
Основной темой фестиваля стала "Натуральная, экологически чистая сельскохозяйственная продукция". Здесь участники познакомились с качественной сельскохозяйственной продукцией, произведенной местными семейными хозяйствами и фермерами, и приобрели товары непосредственно у производителей.
На мероприятии, состоящем из выставки-ярмарки, соревнований и конкурсов, а также культурных мероприятий, были организованы музыкальные и фольклорные выступления, театральные представления, посвященные сельской жизни, и программы для детей.
Интерес участников фестиваля вызвали также презентация образцов национальной кухни в уголке "Вкусный Дашкесан", конкурсы среди фермеров на "Лучший стенд" с оценкой жюри, развлекательная и спортивная программа для детей и подростков. Фестиваль завершился концертной программой и фейерверком.