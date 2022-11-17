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В Дашкесане планируется разведение редких и исчезающих видов растений

В Дашкесане планируется разведение редких и исчезающих видов растений ЗАО AzerGold реализует проект по разведению и реинтродукции редких видов растений, занесенных в "Красную книгу".
АПК
17 ноября 2022 г. 20:58
В Дашкесане планируется разведение редких и исчезающих видов растений

ЗАО AzerGold реализует проект по разведению и реинтродукции редких видов растений, занесенных в "Красную книгу".

Об этом Report сообщили в ЗАО.

С 2021 года Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold приступило к реализации очередного экологического проекта, который предполагает разведение редких и исчезающих видов растений, произрастающих на территории Дашкесанского района и занесенных в "Красную книгу", и их реинтродукцию на территории, где они исторически произрастали.

14-16 октября 2021 года при непосредственном участии сотрудников лаборатории пищевых и лекарственных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Азербайджана в горах вокруг рудника "Човдар", расположенного в Дашкесанском районе, были обнаружены и собраны семена исчезающих растений - таких видов шиповника, как Rosa Zangezura, Rosa Nisami, Pulverulenta, а также редких декоративных и лекарственных растений Frangula Grandiflora (крупнолистная хрупкая крушина).

В ноябре 2021 года эти семена были отсортированы, подсушены соответствующими лекарственными препаратами и особым агротехническим способом высеяны на опытном участке Центрального ботанического сада. В прошлом году из семян было выращено около 400 кустов Rosa Zangezura, 450 кустов Rosa Nisami, 267 кустов Pulverulenta, 23 куста Frangula Grandiflora.

На заключительном этапе проекта планируется размножить указанные кусты, посадив их в горах вокруг рудника "Човдар".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkəsəndə nəsli kəsilməkdə olan bitkilər çoxaldılacaq

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