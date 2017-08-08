В Дагестане запущены азербайджанские теплицы

© Российская газета

Москва. 8 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан имеет передовой опыт в сельском хозяйстве, который активно перенимается Дагестаном.

Об этом российскому бюро Report сообщил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Башир Магомедов.

По его словам, близ Махачкалы запущены теплицы общей площадью 5,5 га, и в этом существенную роль сыграли азербайджанские предприниматели.

"Первая очередь теплиц уже запущена. К концу года ждем и первый урожай помидоров и огурцов. Всего же будут запущены теплицы площадью 20 га", - сказал Башир Магомедов.

Он также отметил, что Азербайджан имеет передовой опыт в сельском хозяйстве и сейчас этот опыт активно перенимается Дагестаном.