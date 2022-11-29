В Дагестане обнаружено более 245 тонн зараженных фруктов и овощей из Азербайджана и Ирана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в ноябре выявила более 245 тонн зараженной растениеводческой продукции, поступившей из Азербайджана, Ирана.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в ноябре выявила более 245 тонн зараженной растениеводческой продукции, поступившей из Азербайджана, Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Россельхознадзор, в числе зараженных оказались 4 товарные партии свежих томатов, 1 партия яблок, 6 товарных партий салата айсберг и латука, 5 товарных партий перца и 1 товарная партия засушенных цветов мальвы.

В ходе фитосанитарного контроля в 17 товарных партиях растениеводческой продукции госинспекторами Россельхознадзора были обнаружены карантинные вредные объекты - южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Povolny), западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), восточная плодожорка (Grapholitha molesta) и повилика (Cuscuta spp).

В ноябре Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало ввоз в Россию из Азербайджана и Ирана около 51 тыс. тонн свежих овощей и фруктов. В числе досмотренных грузов товарные партии свежих томатов, перца, салата, лука, баклажанов, яблок, граната, хурмы, киви и пр.

Зараженная растениеводческая продукция была обнаружена на складе временного хранения ЮТТ СВХ «Виадук» (Магарамкентский район, РД). От каждой партии были взяты пробы, которые направлены для исследования в дагестанский филиал ФГБУ "ВНИИКР", который своими заключениями подтвердил факты выявления карантинных вредных объектов в плодоовощной продукции.

С участниками ВЭД проведена разъяснительная работа по недопущению нарушений международных требований РФ.