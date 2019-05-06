В цитрусовых садах Астары распространилась неизвестная болезнь - ФОТО

В цитрусовых садах в горных территориях Астаринского района распространилась неизвестная болезнь.

Как сообщает южное бюро Report, за несколько дней болезнь охватила территорию в более чем 200 гектаров в селах Риня, Тахтанакяран, Ваго, входящих в территориальную единицу Сияку.

Сельские жители сообщили об этом в соответствующие структуры.

Специалисты Астаринского районного центра охраны растений осмотрели территорию, были взяты образцы листьев растений. Однако происхождение болезни пока не установлено. В садах болезнь распространяется стремительно. В течение одного дня листья растений желтеют, затем болезнь переходит на ветви и корни.