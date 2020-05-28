В ЦБА поступила заявка о создании аграрной страховой компании - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане приступили к созданию страховой компании - управляющей структуры, которая будет заниматься сбором аграрных страховых взносов.

Как сообщил Report источник, в Центробанк обратились за получением соответствующей лицензии.

По словам источника, определенные задержки возникли из-за пандемии коронавируса: "Ожидается, что после формирования управляющей компании начнется процесс страхования аграрной продукции. Страховые услуги будут предоставляться потребителям со второй половины года".

Страховые компании, которые будут представлены в управляющей компании, будут иметь равные доли, добавил источник.

Напомним, что уставный капитал новой компании составит 2-4 млн манатов.

В июне 2019 года был принят закон об аграрном страховании. А в августе 2019 года Указом президента Ильхама Алиева создан Фонд аграрного страхования. В 2020 году из госбюджета Фонду аграрного страхования выделено 5 млн манатов.