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    В Брюсселе пройдет экстренное заседание Еврогруппы по Греции

    Предполагается, что министры финансов еврозоны примут политическое решение о заключении соглашения с Афинами по финпомощи

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Экстренное заседание министров финансов еврозоны по Греции пройдет в пятницу, 14 августа. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Еврогруппы.

    "Внеочередное заседание Еврогруппы по Греции состоится 14 августа в 15:00 (16:00 мск) в Брюсселе", - заявили в пресс-службе.

    Ранее представитель министерства финансов Греции сообщил, что Афины и международные кредиторы достигли соглашения по третьей кредитной программе, рассчитанной на три года. Официальный представитель Еврокомиссии Анника Брайдтхардт, в свою очередь, подтвердила эту информацию. "Следующий шаг - оценка и принятие соглашения на политическом уровне", - сказала она.

    Таким образом, предполагается, что министры финансов еврозоны в пятницу примут политическое решение о заключении соглашения с Грецией по финансовой помощи объемом 85 млрд. евро.

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