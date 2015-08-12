В Брюсселе пройдет экстренное заседание Еврогруппы по Греции

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Экстренное заседание министров финансов еврозоны по Греции пройдет в пятницу, 14 августа. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Еврогруппы.

"Внеочередное заседание Еврогруппы по Греции состоится 14 августа в 15:00 (16:00 мск) в Брюсселе", - заявили в пресс-службе.

Ранее представитель министерства финансов Греции сообщил, что Афины и международные кредиторы достигли соглашения по третьей кредитной программе, рассчитанной на три года. Официальный представитель Еврокомиссии Анника Брайдтхардт, в свою очередь, подтвердила эту информацию. "Следующий шаг - оценка и принятие соглашения на политическом уровне", - сказала она.

Таким образом, предполагается, что министры финансов еврозоны в пятницу примут политическое решение о заключении соглашения с Грецией по финансовой помощи объемом 85 млрд. евро.