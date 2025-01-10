В Билясуваре зафиксирована массовая гибель домашних птиц

В Билясуварском районе зафиксирована массовая гибель домашних птиц.

В Билясуварском районе зафиксирована массовая гибель домашних птиц.

Как сообщили муганскому бюро Report местные жители, случаи гибели птиц в частных хозяйствах наблюдаются в течение около месяца, происхождение болезни, распространившейся среди гусей, индеек и кур, пока не установлено.

Фермеры отмечают, что лекарства в сложившейся ситуации не помогают.

В Управлении здоровья животных и ветеринарных служб Билясуварского района сообщили, что в последнее время в районе наблюдается массовая гибель домашней птицы. Основными причинами этого являются сезонные заболевания, а именно воспаление верхних дыхательных путей и гельминтозы.

Ведомство проводит разъяснительную работу среди местного населения для недопущения еще большего распространения заболеваний.