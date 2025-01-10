О нас

В Билясуваре зафиксирована массовая гибель домашних птиц

В Билясуваре зафиксирована массовая гибель домашних птиц В Билясуварском районе зафиксирована массовая гибель домашних птиц.
АПК
10 января 2025 г. 02:39
В Билясуваре зафиксирована массовая гибель домашних птиц

В Билясуварском районе зафиксирована массовая гибель домашних птиц.

Как сообщили муганскому бюро Report местные жители, случаи гибели птиц в частных хозяйствах наблюдаются в течение около месяца, происхождение болезни, распространившейся среди гусей, индеек и кур, пока не установлено.

Фермеры отмечают, что лекарства в сложившейся ситуации не помогают.

В Управлении здоровья животных и ветеринарных служб Билясуварского района сообщили, что в последнее время в районе наблюдается массовая гибель домашней птицы. Основными причинами этого являются сезонные заболевания, а именно воспаление верхних дыхательных путей и гельминтозы.

Ведомство проводит разъяснительную работу среди местного населения для недопущения еще большего распространения заболеваний.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda ev quşları kütləvi şəkildə tələf olub

Другие новости из категории

В Джалилабаде завершилась уборка озимого картофеля
В Джалилабаде завершилась уборка озимого картофеля
10 января 2025 г. 01:55
Азербайджан начал экспорт гранатов в Оман
Азербайджан начал экспорт гранатов в Оман
9 января 2025 г. 17:16
Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов более чем на 8%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов более чем на 8%
8 января 2025 г. 10:33
Азербайджан увеличил производство чая на 9%
Азербайджан увеличил производство чая на 9%
6 января 2025 г. 14:16
Азербайджан возобновил импорт семян овощей из Бельгии
Азербайджан возобновил импорт семян овощей из Бельгии
6 января 2025 г. 14:06
Азербайджан увеличил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции на 10%
Азербайджан увеличил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции на 10%
4 января 2025 г. 16:47
Азербайджан увеличил на 17% затраты на импорт фруктов и овощей из Турции
Азербайджан увеличил на 17% затраты на импорт фруктов и овощей из Турции
4 января 2025 г. 15:35
В Азербайджане снизилось производство фруктово-овощных консервов
В Азербайджане снизилось производство фруктово-овощных консервов
3 января 2025 г. 14:15
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта лесных орехов более чем вдвое
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта лесных орехов более чем вдвое
1 января 2025 г. 16:38
Прибыль Азербайджана от экспорта хурмы снизилась более чем на 5%
Прибыль Азербайджана от экспорта хурмы снизилась более чем на 5%
1 января 2025 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi