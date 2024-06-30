В Билясуваре впервые посадили дикий шафран

В этом году впервые в Билясуварском районе посажен дикий шафран.

В этом году впервые в Билясуварском районе посажен дикий шафран.

Как сообщает муганское бюро Report , культура посажена в селе Агалыкянд района.

На предварительном этапе дикий шафран возделывается на одном гектаре.

Отметим, что ареал дикого шафрана включает Средиземноморье (включая Южную Европу и Северную Африку), Центральную Европу, Малую Азию, Ближний Восток и Центральную Азию вплоть до Западного Китая. Шафран используется в качестве декоративного растения, в пищевой промышленности в качестве натурального желтого красителя для сыров, ликёров, сливочного масла и некоторых видов безалкогольных напитков.