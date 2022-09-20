В Билясуваре начался сбор хлопка

В Билясуварском районе начался сбор хлопка.

В Билясуварском районе начался сбор хлопка.

Как сообщает муганское бюро Report, в этом году в районе посажен хлопок на площади 7 459 тысяч гектаров.

1551 гектар был засеян на основе договора, заключенного с ООО ”MKT İstehsal Kommersiya“, 2550 гектаров - с ООО ”Azərpambıq“, 1500 гектаров - с ООО ”P-Agro", 1416 гектаров - с ООО "Cotton Trade", 300 гектаров - с ООО "Taşobası", 100 гектаров - с ООО "Aztəsərrüfat", 42 гектара - с ООО "AŞİB".

В этом году в Билясуваре планируется собрать около 30 центнеров хлопка с каждого гектара. В целях организации быстрой уборки хлопка в районе приведена в готовность вся необходимая техника, создан штаб для обеспечения оперативной работы в этой области.