В Бейлягане отметили День поля

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 1 ноября 2018 года на территории села Тюркляр Бейляганского района компания CLAAS в кооперации с Центром аграрной науки и инноваций министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики провела День поля, приуроченный ко дню сельхозяйственного работника.

Как сообщает Report, на мероприятии были продемонстрированы инновационные возможности техники, а также проведены ряд мастер-классов приглашенными немецкими агро-экспертами, направленных на заготовку правильного корма для молочного крупнорогатого скота, на способы производства кормов высокого качества в условиях азербайджанского климата и плодородности. Кроме этого, был представлен в работе один из новейших силосоуборочных комбайнов JAGUAR 850, и показана на практике маневренность и уникальные возможности тракторов CLAAS совместно с плугами, дискаторами и посевной техникой LEMKEN.

Открыл мероприятие региональный экспорт-менеджер CLAAS Global Sales GmbH господин Василий Зайдер. Затем агро-экономист PPMA GmbH & Co.KG господин Бернд Хенн провел познавательный мастер-класс, где подробно и наглядно рассказал о правильной заготовке корма, о способах производства кормов высокого качества, а также о важности влияния выбора технологически эффективного силосоуборочного комбайна на заготовку силоса и на получение действительно качественного корма.

После бизнес-ланча продукт-менеджер CLAAS Global Sales GmbH господин Йорг Вессельман провел презентацию комбайна CLAAS JAGUAR 850 и продемонстрировал тонкости работы с силосоуборочной техникой, рассказал об особенностях уборки силоса кукурузы на поле, представив при этом инновационную телеметрическую систему CLAAS Telematics, которая полностью отслеживает и документирует работу комбайнов в поле и дает возможность клиентам эффективно и прозрачно выстраивать свои рабочие процессы.

Для всех желающих был организован тест-драйв.

Помимо показательной части с техникой, всем приглашенным посетителям Дня поля была создана возможность в неформальной обстановке пообщаться друг с другом и с представителями сервис-партнера компании CLAAS – компанией "4S", получить исчерпывающую информацию по продукции и запасным частям, а также бизнес-предложения по интересующим единицам техники.

Компания CLAAS – это ведущий европейский производитель сельскохозяйственной техники. Мероприятие такого масштаба в формате Дня поля впервые проводится в Азербайджане, и в дальнейшем планируется проводить подобные мероприятия для обеспечения роста и развития инновационных технологий в сельскохозяйственной сфере.