В Баку стартовала ярмарка меда

В Баку стартовала 24-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

В Баку стартовала 24-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Как сообщает Report, ярмарка организована совместно Министерством сельского хозяйства и общественным объединением "Ассоциация пчеловодов Азербайджана".

Ярмарка проходит в Наримановском районе столицы по адресу: улица Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро “Гянджлик”).

За качеством меда, который продается на ярмарке, следит Агентство по безопасности пищевых продуктов (АПБА).

Продукция, не соответствующая стандартам качества и безопасности пищевых продуктов, не допускается к продаже.

Ярмарка завершится 29 сентября.