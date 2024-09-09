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В Баку стартовала ярмарка меда

В Баку стартовала ярмарка меда В Баку стартовала 24-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.
АПК
9 сентября 2024 г. 09:55
В Баку стартовала ярмарка меда

В Баку стартовала 24-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Как сообщает Report, ярмарка организована совместно Министерством сельского хозяйства и общественным объединением "Ассоциация пчеловодов Азербайджана".

Ярмарка проходит в Наримановском районе столицы по адресу: улица Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро “Гянджлик”).

За качеством меда, который продается на ярмарке, следит Агентство по безопасности пищевых продуктов (АПБА).

Продукция, не соответствующая стандартам качества и безопасности пищевых продуктов, не допускается к продаже.

Ярмарка завершится 29 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bal yarmarkası açılıb

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