В Баку стартовала международная выставка Caspian Agro 2019

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Сегодня в Баку стартовала 13-я Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" (Caspian Agro 2019).

Как сообщает Report, церемония открытия выставки состоялась при участии министра сельского хозяйства Инама Керимова.

Министр сказал, что аграрный сектор в Азербайджане стремительно развивается: "В первом квартале этого года рост в сельском хозяйстве составил 3,6%. Эта тенденция сохранится до конца года. Ключевым вопросом в обеспечении продовольственной безопасности страны является применение инноваций в аграрном секторе. Интерес к Caspian Agro растет. Эта выставка создает благоприятные условия для фермеров".

Экспозиция Caspian Agro 2019 развернется в трех центральных павильонах, а также на открытой смотровой площадке Баку Экспо Центра. В этом году на выставке примут участие 403 компании из 31 страны. В этом году число участников увеличилось на 10%.

Представители из Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Германии, Италии, Морокко, России, Испании, Шри-Ланки, Турции, Украины, США, Израиля и других стран представят целый ряд новой продукции в таких секторах, как ирригационные системы, тепличное оборудование, парники, оборудование для животноводческой отрасли, корма для животных, семена, сельскохозяйственную технику, ветеринарные препараты, лабораторное оборудование и многое другое. С национальными стендами выступят Грузия и Нидерланды. Впервые в выставке принимает участие Морокко.

В рамках выставки пройдут двухсторонние бизнес-встречи (Б2Б), в ходе которых специалисты смогут обсудить пути сотрудничества, наладить новые и укрепить уже имеющиеся контакты, найти партнеров и клиентов как среди гостей выставки, так и среди своих коллег-участников.

Выставка проходит при активной поддержке и участии министерства сельского хозяйства Азербайджана. Выставка также поддерживается Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций, Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO). Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers.