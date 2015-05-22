​В Баку состоялся семинар по возможностям сотрудничества с польскими компаниями

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Польша намерена сотрудничать с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства. Сегодня на проходящей в Баку международной выставке пищевой промышленности впервые принимает участие Польша, что расценивается как еще один шаг к укреплению взаимных связей.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Польши в Азербайджане Марек Цалка на семинаре "Made in Poland", посвященном возможностям сотрудничества с польскими компаниями.

Посол отметил, что, несмотря на сложные международные отношения, взаимные санкции стран, Польша сохранила прочность экономики и сельского хозяйства.

"Польша сотрудничает со многими странами Европы и Азии. Я верю, что Азербайджан также войдет в этот список. Объем экспорта Польши за первый квартал этого года составил 5,4 млрд. евро. В стране по уровню экспорта пищевая промышленность занимает третье место после машинной и химической индустрии", - подчеркнул посол.