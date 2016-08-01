Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю национального дня Марокко - Дня восшествия на престол короля Марокко Мухаммеда VI.

Как сообщает Report, в начале мероприятия прозвучали гимны двух стран, затем выступил посол Марокко в Азербайджане Хассан Хами.

В своей речи Х.Хами рассказал об экономическом и политическом развитии Марокко за прошедшие 50 лет.

Затронув отношения между Марокко и Азербайджаном, Х. Хами сказал, что они находятся на высоком уровне. Он подчеркнул, что обе страны поддерживают друг друга как в международных организациях , так и вопросах территориальной целостности. Он выразил уверенность, что эти отношения продолжат развиваться.

В свою очередь, министр связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде поздравил марокканский народ от имени правительства и народа Азербайджана по случаю национального праздника этой страны. Министр подчеркнул, что отношения двух стран успешно развиваются во всех сферах. Он отметил, что эти связи основываются на взаимное доверие и дружбу. Р. Гулузаде выразил уверенность, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться во благо двух народов.