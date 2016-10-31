В Баку состоялась презентация аграрных возможностей канадской провинции Альберта

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В провинции Альберта на западе Канады действуют 43 тыс. фермы на территории 20 млн га. Как сообщает Report, об этом говорилось на организованном в Баку при поддержке Американской торговой палаты (AmCham) семинаре по животноводству.

На мероприятии было отмечено, что на этих фермах трудятся более 80 тыс. фермеров. В 2015 году объем экспорта этих фермерских хозяйств составил 10 млрд долларов, в том числе, животноводческой продукции на сумму 6,7 млрд долларов: “Население Альберты равно 4 млн человек, здесь на душу населения приходится по одной корове. На данную провинцию приходится 40% всего крупного рогатого скота Канады. Доля местного экспорта в общем объеме канадского экспорта равна 18%”.