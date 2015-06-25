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    ​В Баку состоится презентация возможностей потребительского рынка Казахстана

    Презентация состоится 30 июня в Бакинском бизнес-центре

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ 30 июня в Бакинском бизнес-центре при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) состоится презентация возможностей сельского хозяйства и продовольственного рынка Казахстана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Azpromo, целью проведения презентации является информирование местных экспортеров о сельском хозяйстве и продовольственном рынке Казахстана для поощрения экспорта в эту страну. Презентация охватывает вопросы нынешнего состояния продовольственного рынка Казахстана, цен, каналов распределения продукции, заинтересованных в импорте азербайджанских товаров сети супермаркетов, таможенных процедур, сертификации. 

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