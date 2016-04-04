В Баку состоится международная выставка сельского хозяйства

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ С 19 по 21 мая в Баку стартует крупный региональный форум производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия - Азербайджанская международная выставка "Сельское Хозяйство" (CaspianAgro 2016).

Как передает Report со ссылкой на Caspian Event Organisers, в этом году выставка отмечает 10-летний юбилей. За годы своей работы выставка зарекомендовала себя как надежный фундамент для ежегодных встреч специалистов, демонстрации техники и оборудования, товаров и услуг для сельскохозяйственной отрасли.

На протяжении многих лет министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики оказывает активную поддержку выставке CaspianAgro. Выставка также поддерживается Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане. Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers (CEO).

В этом году в выставке CaspianAgro 2016 примут участие производители, дистрибьюторы сельскохозяйственных товаров и оборудования из Германии, Грузии, Испании, Италии, России, Турции и др. Национальные павильоны представят Голландия, Индонезия, а также ожидается большое количество итальянских компаний, которые представят свою продукцию. Новые компании, которые делают первые шаги в освоении сельхозрынка Азербайджана также представят свою продукцию. Традиционно на выставке CaspianAgro будут организованы инфотуры предпринимателей и фермеров из регионов Азербайджана с целью ознакомления с новейшим оборудованием и техникой. В целом, выставка охватит самые актуальные сферы сельскохозяйственной отрасли и предоставит возможность ознакомиться с целым рядом новинок. Это оборудование для птицефабрик, тепличное оборудование, ирригационные системы, оборудование для животноводческой отрасли, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника и т.д. Положительным фактом выставки является то, что в этих секторах наравне с зарубежными производителями выступают компании из Азербайджана. Экспозиция сельскохозяйственной техники будет значительной и расположится как внутри Бакинского экспо-центра, так и на открытой площадке. Спонсором регистрации выставки CaspianAgro 2016 является компания Grand Motors (Азербайджан).

В этом году выставка CaspianAgro включает два совершенно новых сектора - электронное сельское хозяйство и лабораторное оборудование. В рамках сектора "Электронное сельское хозяйство" министерство сельского хозяйства Азербайджана на своем стенде продемонстрирует электронную систему, позволяющую осуществлять полноценный мониторинг и анализ эффективности ведения сельского хозяйства в стране. Сектор "Лабораторное оборудование" представит микроскопы, аппараты, лабораторные приборы и оборудование для повышения урожайности и регулярного исследования сельскохозяйственных культур: от веса до определения степени зараженности растений вредными веществами, процента содержания влажности и многое другое.