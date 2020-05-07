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В Баку соберутся производители минеральных удобрений и пестицидов

​В Баку соберутся производители минеральных удобрений и пестицидов

© Report

5-8 октября 2020 года в Баку состоится IV Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов (SCIF 2020).

Как сообщает Report, целью данного мероприятия является создание уникальной научно-практической площадки для расширения контактов и сотрудничества между предприятиями стран СНГ и Европы, зарубежными экспертными сообществами, представителями общественных и деловых кругов.

В рамках Конгресса пройдут двухсторонние бизнес встречи (B2B), в ходе которых специалисты отрасли смогут обсудить пути сотрудничества, наладить новые и укрепить уже имеющиеся контакты, найти партнеров и клиентов.

Генеральным производственным партнером IV Всемирного Конгресса SCIF 2020 является завод SOCAR Carbamide, а научным партнером выступает химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ).

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