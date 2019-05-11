В Баку прошло II республиканское совещание Государственных центров агроразвития

В Баку состоялось II республиканское совещание Государственных центров аграрного развития (ГЦАР) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, на совещании, которое состоялось в Центре Гейдара Алиева в Кюрдамирском районе, приняли участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, представители аппарата министерства, руководители структурных подразделений, руководители ГЦАР в 60 районах.

Выступивший на совещании министр И.Керимов сказал, что в результате проведенных в конце прошлого года институциональных реформ на базе сельскохозяйственных управлений были созданы Государственные центры агроразвития и начали функционировать как служебная структура новой структуры.

"Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым перед нами поставлено главная задача по обеспечению продовольственной безопасности, более эффективному использованию в связи с этим земельных и водных ресурсов, достижение высокой плодородности", - сказал он.

Также на совещании с докладами выступили директор ГЦАР Кюрдамирского района Матлаб Керимов, директор ГЦАР Физулинского района Гусейн Ассабов, директор ГЦАР Шеки Мехман Юсибов. Были проведены обсуждения по темам.

В завершении министр отдал поручения для оперативного разрешения вопросов, поднятых на II республиканском совещании ГЦАР.