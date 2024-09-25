В Баку прошла конференция по устойчивой продовольственной безопасности

17:12

В Баку состоялась выставка-конференция на тему "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата", организованная Международной ассоциацией операционных мукомолов и общественным объединением "Ассоциация производителей и переработчиков зерна Азербайджана".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство резервов Азербайджана.

Согласно информации, в конференции приняли участие представители государственного и частного секторов, международных организаций, специалисты аграрной сферы.

Председатель правления Агентства Сабухи Садыгов отметил, что производство пшеницы, которая играет важную роль в сельском хозяйстве страны, имеет стратегическое значение с точки зрения продовольственной безопасности. Говоря о важности шагов, предпринимаемых государством для обеспечения продовольственной безопасности, он отметил, что агентство осуществляет ряд важных мер по созданию, управлению государственными резервами страны и обеспечению продовольственной безопасности.