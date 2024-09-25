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В Баку прошла конференция по устойчивой продовольственной безопасности

В Баку прошла конференция по устойчивой продовольственной безопасности 17:12
АПК
25 сентября 2024 г. 17:26
В Баку прошла конференция по устойчивой продовольственной безопасности

В Баку состоялась выставка-конференция на тему "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата", организованная Международной ассоциацией операционных мукомолов и общественным объединением "Ассоциация производителей и переработчиков зерна Азербайджана".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство резервов Азербайджана.

Согласно информации, в конференции приняли участие представители государственного и частного секторов, международных организаций, специалисты аграрной сферы.

Председатель правления Агентства Сабухи Садыгов отметил, что производство пшеницы, которая играет важную роль в сельском хозяйстве страны, имеет стратегическое значение с точки зрения продовольственной безопасности. Говоря о важности шагов, предпринимаемых государством для обеспечения продовольственной безопасности, он отметил, что агентство осуществляет ряд важных мер по созданию, управлению государственными резервами страны и обеспечению продовольственной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda dayanıqlı ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı konfrans və sərgi keçirilib

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