В Баку прошел III Форум аграрных инноваций и стартапов

В Баку прошел III Форум аграрных инноваций и стартапов, организованный Центром аграрных инноваций при Министерстве сельского хозяйства в партнерстве с Азербайджанским государственным аграрным университетом и Азербайджанским технологическим университетом.

В Баку прошел III Форум аграрных инноваций и стартапов, организованный Центром аграрных инноваций при Министерстве сельского хозяйства в партнерстве с Азербайджанским государственным аграрным университетом и Азербайджанским технологическим университетом.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Выступивший на форуме министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов отметил, что как и в других секторах экономики, в сельском хозяйстве осуществляются необходимые меры по внедрению инноваций, обеспечению более широкого использования прогрессивных решений и технологий.

По его словам, применение инноваций в сельском хозяйстве создает возможность для защиты земельных и водных ресурсов и их эффективного использования, повышает производительность и вносит важный вклад в охрану окружающей среды.

В рамках форума были продемонстрированы видеоролики об аграрных стартапах.

Во второй половине дня форум продолжился панельными дискуссиями на темы "Развитие экосистемы аграрных стартапов", "Прогрессивные технологии, применяемые в аграрном секторе", "Умное земледелие и сельское хозяйство будущего - успешные стартапы".