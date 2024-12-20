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В Баку прошел III Форум аграрных инноваций и стартапов

В Баку прошел III Форум аграрных инноваций и стартапов В Баку прошел III Форум аграрных инноваций и стартапов, организованный Центром аграрных инноваций при Министерстве сельского хозяйства в партнерстве с Азербайджанским государственным аграрным университетом и Азербайджанским технологическим университетом.
АПК
20 декабря 2024 г. 16:10
В Баку прошел III Форум аграрных инноваций и стартапов

В Баку прошел III Форум аграрных инноваций и стартапов, организованный Центром аграрных инноваций при Министерстве сельского хозяйства в партнерстве с Азербайджанским государственным аграрным университетом и Азербайджанским технологическим университетом.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Выступивший на форуме министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов отметил, что как и в других секторах экономики, в сельском хозяйстве осуществляются необходимые меры по внедрению инноваций, обеспечению более широкого использования прогрессивных решений и технологий.

По его словам, применение инноваций в сельском хозяйстве создает возможность для защиты земельных и водных ресурсов и их эффективного использования, повышает производительность и вносит важный вклад в охрану окружающей среды.

В рамках форума были продемонстрированы видеоролики об аграрных стартапах.

Во второй половине дня форум продолжился панельными дискуссиями на темы "Развитие экосистемы аграрных стартапов", "Прогрессивные технологии, применяемые в аграрном секторе", "Умное земледелие и сельское хозяйство будущего - успешные стартапы".

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Версия на английском языке Фото3rd Agricultural Innovation and Startups Forum held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “III Aqrar İnnovasiya və Startaplar Forumu" keçirilib

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