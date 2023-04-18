О нас

В Баку пройдут международные выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности

В Баку пройдут международные выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности 17-19 мая в Бакинском Экспо-центре пройдут 16-ая Азербайджанская Международная Выставка "Сельское хозяйство" Caspian Agro и 28-ая Азербайджанская Международная Выставка "Пищевая промышленность" InterFood Azerbaijan.
АПК
18 апреля 2023 г. 15:33
В Баку пройдут международные выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности

17-19 мая в Бакинском Экспо-центре пройдут 16-ая Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" Caspian Agro и 28-ая Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" InterFood Azerbaijan.

Как сообщили Report в компании-организаторе, как и в прошлом году, в этот раз мероприятия установят рекорд по количеству национальных и региональных стендов.

Caspian Agro в очередной раз соберет ведущих участников аграрной отрасли, местных и зарубежных специалистов, в том числе импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельхозпродукции и представителей предприятий оптовой и розничной торговли, а также большое число посетителей. Помимо Азербайджана, в выставке примут участие компании из Австрии, Великобритании, Германии, Грузии, Эстонии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Нидерландов, Польши, России, США, Турции и Чехии.

Задачей InterFood Azerbaijan является презентация на рынке качественных товаров и создание прямых связей между экспонентами и посетителями. Помимо Азербайджана, в выставке примут участие компании из Беларуси, Германии, Франции, Ирана, Италии, Китая, Польши, России, Словакии, Словении, Таиланда, Турции, Шри-Ланки и впервые с Туниса.

Учитывающая интересы участников и посетителей программа выставок включает интересные мероприятия и актуальные темы. В рамках мероприятий пройдет выставка "Еда – произведение искусства" с декоративными композициями из блюд и III Национальный кулинарный чемпионат "Золотой лидер - Золотой юбилей", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Организаторы ежегодно проводят для фермеров из регионов экскурсии по выставке, в рамках которых они могут ознакомиться с последними новинками промышленности - непременным условием производства качественной продукции. В этом году планируется пригласить на экскурсию фермеров из Нахчыванской Автономной Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku to host international agriculture and food industry exhibitions next month
Версия на азербайджанском языке Bakıda növbəti dəfə kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sərgiləri keçiriləcək

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi