В Баку пройдут международные выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности

17-19 мая в Бакинском Экспо-центре пройдут 16-ая Азербайджанская Международная Выставка "Сельское хозяйство" Caspian Agro и 28-ая Азербайджанская Международная Выставка "Пищевая промышленность" InterFood Azerbaijan.

17-19 мая в Бакинском Экспо-центре пройдут 16-ая Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" Caspian Agro и 28-ая Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" InterFood Azerbaijan.

Как сообщили Report в компании-организаторе, как и в прошлом году, в этот раз мероприятия установят рекорд по количеству национальных и региональных стендов.

Caspian Agro в очередной раз соберет ведущих участников аграрной отрасли, местных и зарубежных специалистов, в том числе импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельхозпродукции и представителей предприятий оптовой и розничной торговли, а также большое число посетителей. Помимо Азербайджана, в выставке примут участие компании из Австрии, Великобритании, Германии, Грузии, Эстонии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Нидерландов, Польши, России, США, Турции и Чехии.

Задачей InterFood Azerbaijan является презентация на рынке качественных товаров и создание прямых связей между экспонентами и посетителями. Помимо Азербайджана, в выставке примут участие компании из Беларуси, Германии, Франции, Ирана, Италии, Китая, Польши, России, Словакии, Словении, Таиланда, Турции, Шри-Ланки и впервые с Туниса.

Учитывающая интересы участников и посетителей программа выставок включает интересные мероприятия и актуальные темы. В рамках мероприятий пройдет выставка "Еда – произведение искусства" с декоративными композициями из блюд и III Национальный кулинарный чемпионат "Золотой лидер - Золотой юбилей", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Организаторы ежегодно проводят для фермеров из регионов экскурсии по выставке, в рамках которых они могут ознакомиться с последними новинками промышленности - непременным условием производства качественной продукции. В этом году планируется пригласить на экскурсию фермеров из Нахчыванской Автономной Республики.