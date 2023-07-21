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В Баку пройдет ярмарка выходного дня "Из села в город"

В Баку пройдет ярмарка выходного дня "Из села в город" 22-23 июля Министерство сельского хозяйства организует в столице ярмарку выходного дня "Из села в город".
АПК
21 июля 2023 г. 14:19
В Баку пройдет ярмарка выходного дня Из села в город

22-23 июля Министерство сельского хозяйства организует в столице ярмарку выходного дня "Из села в город".

Как сообщили Report в министерстве, главной целью организации ярмарок "Из села в город" является создание для местных фермерских хозяйств альтернативного канала по продаже, в то же время, обеспечение жителей города сезонной и экологически чистой сельхозпродукцией.

На ярмарке, которая пройдет по адресу Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"), фермеры из разных регионов страны будут продавать местные сельскохозяйственные и продовольственные товары. За качеством реализуемой на ярмарке продукции будет следить Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. С целью контроля за качеством выставленной на продажу продукции на ярмарках будут функционировать выездные пищевые лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Отметим, что ярмарка для фермеров будет организована совершенно бесплатно. Так, фермеры, принимающие участие в ярмарке, смогут бесплатно пользоваться прилавками, весами и другим оборудованием. Кроме того, фермерам, испытывающим трудности в доставке своей продукции на ярмарку, будет оказана логистическая поддержка.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu Bakıda “Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

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