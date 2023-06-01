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В Баку пройдет ярмарка выходного дня "Из села в город"

В Баку пройдет ярмарка выходного дня "Из села в город" 3-4 июня министерство сельского хозяйства организует в столице ярмарку выходного дня “Из села в город”.
АПК
1 июня 2023 г. 14:21
В Баку пройдет ярмарка выходного дня Из села в город

3-4 июня министерство сельского хозяйства организует в столице ярмарку выходного дня “Из села в город”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно информации, основной целью организации ярмарки является создание альтернативного канала сбыта для местных фермеров, а также обеспечение горожан натуральными, местными и полезными сельскими продуктами. На ярмарке, которая пройдет по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро “Гянджлик”), фермеры из разных регионов будут продавать местные сельскохозяйственные и продовольственные товары.

В этот раз на ярмарке “Из села в город” граждане смогут рассчитываться с фермерами как наличными, так и безналичными средствами.

За качеством реализуемой на ярмарке продукции будет следить Агентство по безопасности продовольственных продуктов, а также будет функционировать передвижная продовольственная лаборатория.

Отметим, что ярмарка ”Из села в город" организована для фермеров совершенно бесплатно. Фермерам бесплатно предоставляют прилавки, весы, холодильники и другие необходимые принадлежности и оборудование. Также предоставляется логистическая поддержка фермерам, испытывающим трудности с транспортировкой своей продукции, их продукция транспортируется прямо с ферм на ярмарку.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Kənddən Şəhərə” həftəsonu yarmarkası keçiriləcək

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