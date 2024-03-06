В Баку пройдет праздничная ярмарка "Из села в город"

В связи с праздником Новруз 9-19 марта Министерство сельского хозяйства организует в Баку ярмарку "Из села в город".

В связи с праздником Новруз 9-19 марта Министерство сельского хозяйства организует в Баку ярмарку "Из села в город".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Основной целью организации ярмарки является создание альтернативного канала сбыта для местных фермеров, а также обеспечение жителей города натуральными сельскохозяйственными продуктами.

Всего в ярмарке ожидается участие более 50 фермеров из 25 регионов. Они выставят на продажу более 100 наименований натуральной сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

На ярмарке, которая пройдет по адресу Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"), качество выставленной на продажу продукции будет контролировать Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Здесь будет функционировать передвижная лаборатория, и граждане смогут воспользоваться ее услугами для изучения показателей качества любой продукции, выставленной на продажу.