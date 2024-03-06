О нас

В Баку пройдет праздничная ярмарка "Из села в город"

В Баку пройдет праздничная ярмарка "Из села в город" В связи с праздником Новруз 9-19 марта Министерство сельского хозяйства организует в Баку ярмарку "Из села в город".
АПК
6 марта 2024 г. 16:05
В Баку пройдет праздничная ярмарка Из села в город

В связи с праздником Новруз 9-19 марта Министерство сельского хозяйства организует в Баку ярмарку "Из села в город".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Основной целью организации ярмарки является создание альтернативного канала сбыта для местных фермеров, а также обеспечение жителей города натуральными сельскохозяйственными продуктами.

Всего в ярмарке ожидается участие более 50 фермеров из 25 регионов. Они выставят на продажу более 100 наименований натуральной сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

На ярмарке, которая пройдет по адресу Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"), качество выставленной на продажу продукции будет контролировать Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Здесь будет функционировать передвижная лаборатория, и граждане смогут воспользоваться ее услугами для изучения показателей качества любой продукции, выставленной на продажу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda “Kənddən Şəhərə” Novruz yarmarkası təşkil olunacaq

Другие новости из категории

Азербайджан возобновил экспорт фундука в 4 страны
Азербайджан возобновил экспорт фундука в 4 страны
6 марта 2024 г. 15:51
Азербайджан начал экспорт дыни еще в две страны
Азербайджан начал экспорт дыни еще в две страны
6 марта 2024 г. 11:02
Азербайджан и Великобритания могут создать рабочую группу в аграрной сфере
Азербайджан и Великобритания могут создать рабочую группу в аграрной сфере
5 марта 2024 г. 17:28
В Карабахе заключены договоры на аренду 81,6 тыс. га пахотных земель 
В Карабахе заключены договоры на аренду 81,6 тыс. га пахотных земель 
5 марта 2024 г. 15:50
Азербайджан начал импорт цыплят из Чехии
Азербайджан начал импорт цыплят из Чехии
5 марта 2024 г. 12:37
Азербайджан намерен расширить экспорт сельхозпродукции в Бразилию
ФотоАзербайджан намерен расширить экспорт сельхозпродукции в Бразилию
4 марта 2024 г. 16:26
Узбекским аграриям предложено принять участие в инвестпроектах в Азербайджане
Узбекским аграриям предложено принять участие в инвестпроектах в Азербайджане
4 марта 2024 г. 14:11
Азербайджан начал поставки мяса индейки еще из двух стран
Азербайджан начал поставки мяса индейки еще из двух стран
4 марта 2024 г. 12:59
Азербайджан начал поставки яблок в Индию
Азербайджан начал поставки яблок в Индию
1 марта 2024 г. 08:13
Азербайджан начал экспорт осетровых в Туркменистан
Азербайджан начал экспорт осетровых в Туркменистан
29 февраля 2024 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi