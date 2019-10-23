Сегодня в Баку проходит XI Международный зерновой форум (Global Grain Outlook).

Как сообщает Report, мероприятие организовано Российским зерновым союзом.

В форуме принимают участие предприниматели и эксперты, а также производители и покупатели пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса из Азербайджана, России, Казахстана, Украины, Ирана, Турции, ОАЭ, Швейцарии и других стран.

На 1 июля 2019 года в Азербайджане зерновые культуры скошены на площади 798,1 тыс. гектаров. В общей сложности скошено 76,6% зерновых, в том числе 69,9% - пшеницы, 94,5% - ячменя. С полей собрано 1,6 млн. тонн пшеницы и 964,6 тыс. тонн ячменя, что соответственно на 60% и 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 1 июля урожайность пшеницы составила 33,2 центнеров/га, ячменя - 29,9 центнеров/га, что на 2,3 центнеров/га и на 2,2 центнеров/га больше прошлогоднего показателя.