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В Баку проходит региональный климатический семинар

В Баку проходит региональный климатический семинар В Баку начал работу региональный климатический семинар на тему "Усиление климатических мер в агропродовольственном секторе стран Европы и Центральной Азии".
АПК
25 сентября 2024 г. 14:04
В Баку проходит региональный климатический семинар

В Баку начал работу региональный климатический семинар на тему "Усиление климатических мер в агропродовольственном секторе стран Европы и Центральной Азии".

Как сообщает Report, в мероприятии, которое продлится три дня, принимают участие представители государственных органов из около 20 стран, а также сотрудники международных организаций.

В ходе семинара участники рассматривают вопросы сохранения экологического баланса, эффективного использования природных ресурсов, а также создания устойчивых к климатическим изменениям агропродовольственных систем.

Семинар, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно с Министерством сельского хозяйства Азербайджана, направлен ​​на поддержку стран Европы и Центральной Азии в подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре этого года в Азербайджане.

В рамках мероприятия представлены презентации по усовершенствованной структуре прозрачности, климатическому финансированию. Также обсуждаются вопросы интеграции сельскохозяйственных секторов и продовольственных систем в Европе и Центральной Азии в Определяемые на национальном уровне вклады, а также актуальные темы повестки дня COP29.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda regional iqlim seminarı keçirilir

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