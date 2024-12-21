В Баку проходит новогодняя ярмарка "Из села в город"

С сегодняшнего дня ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства организует в Баку седьмую по счету праздничную ярмарку "Из села в город".

С сегодняшнего дня в Баку открылась седьмая по счету праздничная ярмарка "Из села в город", организованная ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, ярмарка, организованная по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, продлится 10 дней - до 30 декабря.

Основная цель проведения ярмарки - создание альтернативного канала продаж для владельцев фермерских хозяйств, а также обеспечение жителей города натуральными сельхозпродуктами местного производства.

Всего в ярмарке принимают участие около 100 фермеров из 30 городов и районов. Они выставят на продажу более 100 наименований натуральных сельскохозяйственных и продовольственных продуктов.

Качество продукции, представленной на ярмарке, контролируется Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане могут воспользоваться услугами Мобильной пищевой лаборатории, чтобы узнать показатели качества любого продаваемого продукта.

Ярмарка проходит по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик").